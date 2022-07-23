Программа передач СТС на 23 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



23.07.2022



04:40 Воронины. Сезон 24. 17-я - 19-я серии

05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Штрихкод

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Сны на заказ

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Супергерои

07:10 Три кота. Воздушные змеи

07:15 Три кота

07:20 Три кота. День черного кота

07:25 Три кота. В поисках кита

07:35 Три кота. Шахматы

07:40 Три кота. Железная дорога

07:45 Три кота. Домашнее телевидение

07:50 Три кота. Золотая рыбка

07:55 Три кота. Цирковое представление

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. Чем торт не шутит

09:00 ПроСТО кухня. 219-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»

11:10 Рио

13:05 Чокнутый профессор

15:00 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов

17:05 Angry Birds в кино

19:05 Angry Birds-2 в кино

21:00 Ford против Ferrari

00:05 Спасатели Малибу

02:15 Как отделаться от парня за 10 дней

04:05 Воронины. Сезон 24. 18-я - 20-я серии



В программе передач возможны изменения.