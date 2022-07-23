Программа передач СТС на 23 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
23.07.2022
04:40 Воронины. Сезон 24. 17-я - 19-я серии
05:50 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 88-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Штрихкод
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Сны на заказ
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Супергерои
07:10 Три кота. Воздушные змеи
07:15 Три кота
07:20 Три кота. День черного кота
07:25 Три кота. В поисках кита
07:35 Три кота. Шахматы
07:40 Три кота. Железная дорога
07:45 Три кота. Домашнее телевидение
07:50 Три кота. Золотая рыбка
07:55 Три кота. Цирковое представление
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Газировка на всякий случай
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. Чем торт не шутит
09:00 ПроСТО кухня. 219-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»
11:10 Рио
13:05 Чокнутый профессор
15:00 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов
17:05 Angry Birds в кино
19:05 Angry Birds-2 в кино
21:00 Ford против Ferrari
00:05 Спасатели Малибу
02:15 Как отделаться от парня за 10 дней
04:05 Воронины. Сезон 24. 18-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.