Программа передач Матч ТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
23.07.2022
04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
05:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Старые знакомые
09:25 Кровавый алмаз
12:15 Некуда бежать
14:15 Новости
14:20 Все на Матч!
14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
20:25 Все на Матч!
21:55 Новости
22:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. Прямой эфир
01:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал
03:00 Новости
03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.