Программа передач Матч ТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



23.07.2022



04:00 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

05:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. URAL FC. К. Сидельников - Ф. Мальдонадо

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Старые знакомые

09:25 Кровавый алмаз

12:15 Некуда бежать

14:15 Новости

14:20 Все на Матч!

14:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Сочи». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

20:25 Все на Матч!

21:55 Новости

22:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. Прямой эфир

01:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал

02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал

03:00 Новости

03:05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.