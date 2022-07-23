Программа передач РЕН ТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
23.07.2022
05:00 Смертельное оружие-2
05:20 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто на самом деле воюет с Россией?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022
18:00 Лысый нянька. Спецзадание
19:30 Новости
20:00 Лысый нянька. Спецзадание
20:25 РЭД
22:35 Рэд 2
23:00 Новости
23:30 Рэд 2
01:10 Смертельное оружие-3
03:05 Смертельное оружие-4
В программе передач возможны изменения.