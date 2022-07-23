Программа передач РЕН ТВ на 23 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



23.07.2022



05:00 Смертельное оружие-2

05:20 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто на самом деле воюет с Россией?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022

18:00 Лысый нянька. Спецзадание

19:30 Новости

20:00 Лысый нянька. Спецзадание

20:25 РЭД

22:35 Рэд 2

23:00 Новости

23:30 Рэд 2

01:10 Смертельное оружие-3

03:05 Смертельное оружие-4



В программе передач возможны изменения.