Программа передач канала Звезда на 23 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
23.07.2022
04:45 Последняя миссия «Охотника«
05:30 Москва - фронту
05:55 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
07:20 Василий Буслаев
08:00 Новости дня
08:15 Василий Буслаев
09:15 Легенды кино. Алексей Смирнов
10:00 Главный день. Климент Ворошилов
10:50 Война миров. Партизаны против полицаев
11:40 Не факт!
12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Кем быть? Профессии в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Антонов
13:45 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии
21:40 Контрудар
23:20 В квадрате 45
00:40 Два бойца
01:55 День счастья
03:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
В программе передач возможны изменения.