Программа передач канала Звезда на 23 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



23.07.2022



04:45 Последняя миссия «Охотника«

05:30 Москва - фронту

05:55 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил

07:20 Василий Буслаев

08:00 Новости дня

08:15 Василий Буслаев

09:15 Легенды кино. Алексей Смирнов

10:00 Главный день. Климент Ворошилов

10:50 Война миров. Партизаны против полицаев

11:40 Не факт!

12:05 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Кем быть? Профессии в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Антонов

13:45 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Отряд специального назначения. 1-я - 5-я серии

21:40 Контрудар

23:20 В квадрате 45

00:40 Два бойца

01:55 День счастья

03:35 Как Иванушка-дурачок за чудом ходил



В программе передач возможны изменения.