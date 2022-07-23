Программа передач Золотая коллекция на 23 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



23.07.2022



03:30 Экипаж

05:45 Сватовство гусара

06:50 Самогонщики

07:10 Пес Барбос и необычный кросс

07:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

09:10 Сказка о потерянном времени

10:35 Адмирал Ушаков

12:35 Корабли штурмуют бастионы

14:15 Дуэнья

15:55 Берегись автомобиля

17:35 Опасно для жизни!

19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:00 Бриллиантовая рука

22:50 Не может быть!

00:30 Дайте жалобную книгу

02:00 Нейлон 100%

03:20 Агония



В телепрограмме передач возможны изменения.