Программа передач Золотая коллекция на 23 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
23.07.2022
03:30 Экипаж
05:45 Сватовство гусара
06:50 Самогонщики
07:10 Пес Барбос и необычный кросс
07:25 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
09:10 Сказка о потерянном времени
10:35 Адмирал Ушаков
12:35 Корабли штурмуют бастионы
14:15 Дуэнья
15:55 Берегись автомобиля
17:35 Опасно для жизни!
19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Бриллиантовая рука
22:50 Не может быть!
00:30 Дайте жалобную книгу
02:00 Нейлон 100%
03:20 Агония
В телепрограмме передач возможны изменения.