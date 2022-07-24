Телепрограмма ТВ России на воскресенье 24 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 24 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 24.07.2022
Первый канал
03:20 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
15:00 Новости
15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
18:00 Вечерние новости
18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте
19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж
21:00 Время
22:35 Это сладкое слово - свобода!
01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний
02:05 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Что скрывает любовь
05:35 Летом я предпочитаю свадьбу
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников. Постковидный синдром, птица вместо мяса, группы крови
12:35 Чужая жизнь. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Некрасивая Любовь
02:35 Летом я предпочитаю свадьбу
ТВЦ
04:26 Одноклассники смерти. 4-я серия
05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:30 Большая семья
07:10 Барс и лялька. 1-я серия
08:05 Барс и лялька. 2-я серия
08:55 Блеф
10:40 Знак качества. Красная рыба
11:30 События
11:45 Голубая стрела
13:25 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт
16:30 Окна на бульвар. 1-я - 4-я серии
19:55 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 2-я серия
01:05 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии
04:05 Правда. 1-я серия
04:49 Правда. 2-я серия
НТВ
05:00 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля
06:45 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 15-я серия
20:45 Пенсильвания. 16-я серия
21:40 Ты не поверишь!
22:25 Маска
01:05 Агентство скрытых камер. Чужой среди своих
01:35 Их нравы!
01:55 Дикий-4. «Не замерзай-ка», 1-я и 2-я серии. «Мстители», 1-я и 2-я серии
04:54 Перерыв в вещании
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь. 71-я серия - Вот такой хоккей
05:20 Улицы разбитых фонарей. Кошмар на улице С
06:15 Улицы разбитых фонарей. Попутчики
07:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно
08:05 Чужой район. Крыса
09:00 Чужой район. Праздник
09:55 Чужой район. Дурь
10:50 Чужой район. Пропажа
11:50 Чужой район-2. Самогон
12:50 Чужой район-2. Кража
13:45 Чужой район-2. Пламя
14:45 Чужой район-2. Ошибка
15:40 Чужой район-2. Миллионер
16:40 Чужой район-2. Проверка
17:40 След. Расстрельная должность
18:30 След. Губы дьявола
19:20 След. Химики
20:20 След. Офисные крысы
21:05 След. Шиворот-навыворот
21:55 След. Дикие индюки
22:40 След. Тень бойца
23:30 След. Без любви
00:20 След. Циркачи
01:05 След. Привидение
01:45 След. Раз, два, три - умри
02:20 След. Запах смерти
02:50 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»
03:35 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»
04:15 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»
Домашний
02:20 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии
05:25 Лаборатория любви. Ошибки юности
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
09:35 Её сердце. 1-я и 2-я серии
11:30 Нити любви. 1-я - 4-я серии
15:15 Живая вода. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 115-я и 116-я серии
22:45 Список желаний. 1-я - 4-я серии
02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 Чудо-Юдо
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 249-я серии
15:00 Остров. 20-я - 24-я серии
17:30 Остров. Сезон 2. 25-я - 27-я серии
19:00 Комеди Клаб. 724-я серия
20:00 Комеди Клаб. 725-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 245-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия
04:15 Comedy Баттл. 15-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 21-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 89-я серия
06:05 Фиксики. Говорящая кукла
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Персей
06:45 Три кота. Пожарная станция
06:50 Три кота. Дикие приключения
06:55 Три кота. Игра в молчанку
07:00 Три кота. Пришельцы
07:05 Три кота. Конкурс красоты
07:15 Три кота. Хорошие манеры
07:20 Три кота. Археологи
07:25 Три кота. Рации
07:30 Царевны. Выходной
07:35 Царевны. Вечная тьма
07:45 Царевны. Как взрослая
07:55 Уральские пельмени. Нервное сентября
08:05 Уральские пельмени. Пляжный шизон
09:35 Рио
11:25 Angry Birds в кино
13:20 Angry Birds-2 в кино
15:15 Ford против Ferrari
18:25 Прометей
21:00 Чужой: Завет
23:30 Хеллбой 2: Золотая армия
01:45 Поймай меня, если сможешь
04:00 Воронины. Сезон 24. 20-я - 22-я серии
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Великий Гэтсби
11:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:35 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза». Прямой эфир
16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт
17:00 Новости
17:05 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:00 Новости
23:10 Все на Матч!
00:10 Убойная команда
02:25 Всё о главном
02:55 Новости
03:00 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
05:50 Робокоп
07:30 Робокоп-2
08:30 Новости
09:00 Робокоп-2
10:25 Робокоп-3
12:30 Новости
13:00 Викинги против пришельцев
15:10 Хеллбой: Герой из пекла
16:30 Новости
17:00 Хеллбой: Герой из пекла
18:00 Хеллбой
19:30 Новости
20:00 Хеллбой
21:00 Ученик чародея
23:00 Новости
23:25 Монгол
01:40 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Последний штурмовик
05:45 Военный корреспондент
07:30 Берем все на себя
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Что не так с нашей погодой?
11:30 Код доступа. Фейки. Ложь как оружие
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян
13:00 Специальный репортаж
13:35 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Легенды советского сыска
23:25 Вор
01:00 Василий Буслаев
02:20 Два бойца
03:35 Подкидыш
04:45 Сделано в СССР
Мосфильм. Золотая коллекция
03:20 Агония
05:45 Спокойный день в конце войны
06:15 Самогонщики
06:35 Пес Барбос и необычный кросс
06:45 Служили два товарища
08:30 Внимание, черепаха!
10:00 Я шагаю по Москве
11:25 Небесные ласточки
13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
18:30 Вий
19:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:20 Иван Васильевич меняет профессию
23:00 Воскресная премьера
02:15 Китайский сервиз
03:50 Сибириада
Время начала передач - московское.