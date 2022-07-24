Телепрограмма ТВ России на воскресенье 24 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 24 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 24.07.2022



Первый канал



03:20 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

15:00 Новости

15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

18:00 Вечерние новости

18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте

19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж

21:00 Время

22:35 Это сладкое слово - свобода!

01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний

02:05 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Что скрывает любовь

05:35 Летом я предпочитаю свадьбу

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников. Постковидный синдром, птица вместо мяса, группы крови

12:35 Чужая жизнь. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Некрасивая Любовь

02:35 Летом я предпочитаю свадьбу



ТВЦ



04:26 Одноклассники смерти. 4-я серия

05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:30 Большая семья

07:10 Барс и лялька. 1-я серия

08:05 Барс и лялька. 2-я серия

08:55 Блеф

10:40 Знак качества. Красная рыба

11:30 События

11:45 Голубая стрела

13:25 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт

16:30 Окна на бульвар. 1-я - 4-я серии

19:55 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 2-я серия

01:05 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии

04:05 Правда. 1-я серия

04:49 Правда. 2-я серия



НТВ



05:00 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля

06:45 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:50 Пенсильвания. 15-я серия

20:45 Пенсильвания. 16-я серия

21:40 Ты не поверишь!

22:25 Маска

01:05 Агентство скрытых камер. Чужой среди своих

01:35 Их нравы!

01:55 Дикий-4. «Не замерзай-ка», 1-я и 2-я серии. «Мстители», 1-я и 2-я серии

04:54 Перерыв в вещании

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь. 71-я серия - Вот такой хоккей

05:20 Улицы разбитых фонарей. Кошмар на улице С

06:15 Улицы разбитых фонарей. Попутчики

07:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно

08:05 Чужой район. Крыса

09:00 Чужой район. Праздник

09:55 Чужой район. Дурь

10:50 Чужой район. Пропажа

11:50 Чужой район-2. Самогон

12:50 Чужой район-2. Кража

13:45 Чужой район-2. Пламя

14:45 Чужой район-2. Ошибка

15:40 Чужой район-2. Миллионер

16:40 Чужой район-2. Проверка

17:40 След. Расстрельная должность

18:30 След. Губы дьявола

19:20 След. Химики

20:20 След. Офисные крысы

21:05 След. Шиворот-навыворот

21:55 След. Дикие индюки

22:40 След. Тень бойца

23:30 След. Без любви

00:20 След. Циркачи

01:05 След. Привидение

01:45 След. Раз, два, три - умри

02:20 След. Запах смерти

02:50 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»

03:35 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»

04:15 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»



Домашний



02:20 Объятия лжи. 1-я - 4-я серии

05:25 Лаборатория любви. Ошибки юности

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

09:35 Её сердце. 1-я и 2-я серии

11:30 Нити любви. 1-я - 4-я серии

15:15 Живая вода. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 115-я и 116-я серии

22:45 Список желаний. 1-я - 4-я серии

02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Чудо-Юдо

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 249-я серии

15:00 Остров. 20-я - 24-я серии

17:30 Остров. Сезон 2. 25-я - 27-я серии

19:00 Комеди Клаб. 724-я серия

20:00 Комеди Клаб. 725-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 245-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия

04:15 Comedy Баттл. 15-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 21-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 89-я серия

06:05 Фиксики. Говорящая кукла

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Персей

06:45 Три кота. Пожарная станция

06:50 Три кота. Дикие приключения

06:55 Три кота. Игра в молчанку

07:00 Три кота. Пришельцы

07:05 Три кота. Конкурс красоты

07:15 Три кота. Хорошие манеры

07:20 Три кота. Археологи

07:25 Три кота. Рации

07:30 Царевны. Выходной

07:35 Царевны. Вечная тьма

07:45 Царевны. Как взрослая

07:55 Уральские пельмени. Нервное сентября

08:05 Уральские пельмени. Пляжный шизон

09:35 Рио

11:25 Angry Birds в кино

13:20 Angry Birds-2 в кино

15:15 Ford против Ferrari

18:25 Прометей

21:00 Чужой: Завет

23:30 Хеллбой 2: Золотая армия

01:45 Поймай меня, если сможешь

04:00 Воронины. Сезон 24. 20-я - 22-я серии



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Великий Гэтсби

11:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

13:55 Новости

14:00 Все на Матч!

14:35 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза». Прямой эфир

16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт

17:00 Новости

17:05 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:00 Новости

23:10 Все на Матч!

00:10 Убойная команда

02:25 Всё о главном

02:55 Новости

03:00 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

05:50 Робокоп

07:30 Робокоп-2

08:30 Новости

09:00 Робокоп-2

10:25 Робокоп-3

12:30 Новости

13:00 Викинги против пришельцев

15:10 Хеллбой: Герой из пекла

16:30 Новости

17:00 Хеллбой: Герой из пекла

18:00 Хеллбой

19:30 Новости

20:00 Хеллбой

21:00 Ученик чародея

23:00 Новости

23:25 Монгол

01:40 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Последний штурмовик

05:45 Военный корреспондент

07:30 Берем все на себя

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Что не так с нашей погодой?

11:30 Код доступа. Фейки. Ложь как оружие

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян

13:00 Специальный репортаж

13:35 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Легенды советского сыска

23:25 Вор

01:00 Василий Буслаев

02:20 Два бойца

03:35 Подкидыш

04:45 Сделано в СССР



Мосфильм. Золотая коллекция



03:20 Агония

05:45 Спокойный день в конце войны

06:15 Самогонщики

06:35 Пес Барбос и необычный кросс

06:45 Служили два товарища

08:30 Внимание, черепаха!

10:00 Я шагаю по Москве

11:25 Небесные ласточки

13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

18:30 Вий

19:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:20 Иван Васильевич меняет профессию

23:00 Воскресная премьера

02:15 Китайский сервиз

03:50 Сибириада



Время начала передач - московское.



















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