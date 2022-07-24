Программа передач Первого канала на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



24.07.2022



03:20 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

15:00 Новости

15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

18:00 Вечерние новости

18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -

«Враги». Часть 4-я - «Война»

19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте

19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж

21:00 Время

22:35 Это сладкое слово - свобода!

01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний

02:05 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.