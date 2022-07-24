Программа передач Первого канала на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
24.07.2022
03:20 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
15:00 Новости
15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
18:00 Вечерние новости
18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я -
«Враги». Часть 4-я - «Война»
19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте
19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж
21:00 Время
22:35 Это сладкое слово - свобода!
01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний
02:05 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.