Программа передач Россия 1 на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 24 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



24.07.2022



04:00 Что скрывает любовь

05:35 Летом я предпочитаю свадьбу

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников. Постковидный синдром, птица вместо мяса, группы крови

12:35 Чужая жизнь. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Некрасивая Любовь

02:35 Летом я предпочитаю свадьбу



В программе передач возможны изменения.