Программа передач Россия 1 на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 24 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
24.07.2022
04:00 Что скрывает любовь
05:35 Летом я предпочитаю свадьбу
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников. Постковидный синдром, птица вместо мяса, группы крови
12:35 Чужая жизнь. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Некрасивая Любовь
02:35 Летом я предпочитаю свадьбу
В программе передач возможны изменения.