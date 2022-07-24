Программа передач ТВЦ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
24.07.2022
04:26 Одноклассники смерти. 4-я серия
05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:30 Большая семья
07:10 Барс и лялька. 1-я серия
08:05 Барс и лялька. 2-я серия
08:55 Блеф
10:40 Знак качества. Красная рыба
11:30 События
11:45 Голубая стрела
13:25 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт
16:30 Окна на бульвар. 1-я - 4-я серии
19:55 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 2-я серия
01:05 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии
04:05 Правда. 1-я серия
04:49 Правда. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.