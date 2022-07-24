Программа передач ТВЦ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



24.07.2022



04:26 Одноклассники смерти. 4-я серия

05:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:30 Большая семья

07:10 Барс и лялька. 1-я серия

08:05 Барс и лялька. 2-я серия

08:55 Блеф

10:40 Знак качества. Красная рыба

11:30 События

11:45 Голубая стрела

13:25 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Конфуз, Конфуз!» Юмористический концерт

16:30 Окна на бульвар. 1-я - 4-я серии

19:55 Перчатка Авроры. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются. 2-я серия

01:05 Неопалимый Феникс. 1-я - 4-я серии

04:05 Правда. 1-я серия

04:49 Правда. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.