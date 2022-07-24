Программа передач НТВ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
24.07.2022
05:00 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-10. Изнаночная петля
06:45 Улицы разбитых фонарей-10. «Честь стукача», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:50 Пенсильвания. 15-я серия
20:45 Пенсильвания. 16-я серия
21:40 Ты не поверишь!
22:25 Маска
01:05 Агентство скрытых камер. Чужой среди своих
01:35 Их нравы!
01:55 Дикий-4. «Не замерзай-ка», 1-я и 2-я серии. «Мстители», 1-я и 2-я серии
04:54 Перерыв в вещании
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды
В программе передач возможны изменения.