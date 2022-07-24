Программа передач Пятого канала на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
24.07.2022
05:00 Маша и Медведь. 71-я серия - Вот такой хоккей
05:20 Улицы разбитых фонарей. Кошмар на улице С
06:15 Улицы разбитых фонарей. Попутчики
07:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно
08:05 Чужой район. Крыса
09:00 Чужой район. Праздник
09:55 Чужой район. Дурь
10:50 Чужой район. Пропажа
11:50 Чужой район-2. Самогон
12:50 Чужой район-2. Кража
13:45 Чужой район-2. Пламя
14:45 Чужой район-2. Ошибка
15:40 Чужой район-2. Миллионер
16:40 Чужой район-2. Проверка
17:40 След. Расстрельная должность
18:30 След. Губы дьявола
19:20 След. Химики
20:20 След. Офисные крысы
21:05 След. Шиворот-навыворот
21:55 След. Дикие индюки
22:40 След. Тень бойца
23:30 След. Без любви
00:20 След. Циркачи
01:05 След. Привидение
01:45 След. Раз, два, три - умри
02:20 След. Запах смерти
02:50 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»
03:35 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»
04:15 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»
В программе передач возможны изменения.