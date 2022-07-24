Программа передач Пятого канала на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



24.07.2022



05:00 Маша и Медведь. 71-я серия - Вот такой хоккей

05:20 Улицы разбитых фонарей. Кошмар на улице С

06:15 Улицы разбитых фонарей. Попутчики

07:00 Улицы разбитых фонарей. Инферно

08:05 Чужой район. Крыса

09:00 Чужой район. Праздник

09:55 Чужой район. Дурь

10:50 Чужой район. Пропажа

11:50 Чужой район-2. Самогон

12:50 Чужой район-2. Кража

13:45 Чужой район-2. Пламя

14:45 Чужой район-2. Ошибка

15:40 Чужой район-2. Миллионер

16:40 Чужой район-2. Проверка

17:40 След. Расстрельная должность

18:30 След. Губы дьявола

19:20 След. Химики

20:20 След. Офисные крысы

21:05 След. Шиворот-навыворот

21:55 След. Дикие индюки

22:40 След. Тень бойца

23:30 След. Без любви

00:20 След. Циркачи

01:05 След. Привидение

01:45 След. Раз, два, три - умри

02:20 След. Запах смерти

02:50 Пасечник. 7-я серия - «Болотная тварь, 1-я часть»

03:35 Пасечник. 8-я серия - «Болотная тварь, 2-я часть»

04:15 Пасечник. 9-я серия - «Бомбилы, 1-я часть»



В программе передач возможны изменения.