Программа передач ТНТ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



24.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:00 Смешарики. Новые приключения

09:00 Чудо-Юдо

10:30 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 249-я серии

15:00 Остров. 20-я - 24-я серии

17:30 Остров. Сезон 2. 25-я - 27-я серии

19:00 Комеди Клаб. 724-я серия

20:00 Комеди Клаб. 725-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 245-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия

04:15 Comedy Баттл. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.