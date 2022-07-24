Программа передач ТНТ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
24.07.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия
07:00 Смешарики. Новые приключения
09:00 Чудо-Юдо
10:30 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 249-я серии
15:00 Остров. 20-я - 24-я серии
17:30 Остров. Сезон 2. 25-я - 27-я серии
19:00 Комеди Клаб. 724-я серия
20:00 Комеди Клаб. 725-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 34-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 245-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 170-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия
04:15 Comedy Баттл. 15-я серия
В программе передач возможны изменения.