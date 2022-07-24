Программа передач СТС на 24 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



24.07.2022



04:50 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 21-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 89-я серия

06:05 Фиксики. Говорящая кукла

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Персей

06:45 Три кота. Пожарная станция

06:50 Три кота. Дикие приключения

06:55 Три кота. Игра в молчанку

07:00 Три кота. Пришельцы

07:05 Три кота. Конкурс красоты

07:15 Три кота. Хорошие манеры

07:20 Три кота. Археологи

07:25 Три кота. Рации

07:30 Царевны. Выходной

07:35 Царевны. Вечная тьма

07:45 Царевны. Как взрослая

07:55 Уральские пельмени. Нервное сентября

08:05 Уральские пельмени. Пляжный шизон

09:35 Рио

11:25 Angry Birds в кино

13:20 Angry Birds-2 в кино

15:15 Ford против Ferrari

18:25 Прометей

21:00 Чужой: Завет

23:30 Хеллбой 2: Золотая армия

01:45 Поймай меня, если сможешь

04:00 Воронины. Сезон 24. 20-я - 22-я серии



В программе передач возможны изменения.