Программа передач СТС на 24 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
24.07.2022
04:50 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 21-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 89-я серия
06:05 Фиксики. Говорящая кукла
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Персей
06:45 Три кота. Пожарная станция
06:50 Три кота. Дикие приключения
06:55 Три кота. Игра в молчанку
07:00 Три кота. Пришельцы
07:05 Три кота. Конкурс красоты
07:15 Три кота. Хорошие манеры
07:20 Три кота. Археологи
07:25 Три кота. Рации
07:30 Царевны. Выходной
07:35 Царевны. Вечная тьма
07:45 Царевны. Как взрослая
07:55 Уральские пельмени. Нервное сентября
08:05 Уральские пельмени. Пляжный шизон
09:35 Рио
11:25 Angry Birds в кино
13:20 Angry Birds-2 в кино
15:15 Ford против Ferrari
18:25 Прометей
21:00 Чужой: Завет
23:30 Хеллбой 2: Золотая армия
01:45 Поймай меня, если сможешь
04:00 Воронины. Сезон 24. 20-я - 22-я серии
В программе передач возможны изменения.