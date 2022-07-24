Программа передач Матч ТВ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



24.07.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Великий Гэтсби

11:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

13:55 Новости

14:00 Все на Матч!

14:35 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза». Прямой эфир

16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт

17:00 Новости

17:05 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:00 Новости

23:10 Все на Матч!

00:10 Убойная команда

02:25 Всё о главном

02:55 Новости

03:00 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»

04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл



В программе передач возможны изменения.