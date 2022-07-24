Программа передач Матч ТВ на 24 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
24.07.2022
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Великий Гэтсби
11:55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:35 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза». Прямой эфир
16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Грант - Р. Барнетт
17:00 Новости
17:05 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:00 Новости
23:10 Все на Матч!
00:10 Убойная команда
02:25 Всё о главном
02:55 Новости
03:00 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная роза»
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл
В программе передач возможны изменения.