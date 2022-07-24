Программа передач канала Звезда на 24 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
24.07.2022
05:00 Последний штурмовик
05:45 Военный корреспондент
07:30 Берем все на себя
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Что не так с нашей погодой?
11:30 Код доступа. Фейки. Ложь как оружие
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян
13:00 Специальный репортаж
13:35 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Легенды советского сыска
23:25 Вор
01:00 Василий Буслаев
02:20 Два бойца
03:35 Подкидыш
04:45 Сделано в СССР
В программе передач возможны изменения.