Программа передач канала Звезда на 24 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



24.07.2022



05:00 Последний штурмовик

05:45 Военный корреспондент

07:30 Берем все на себя

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Что не так с нашей погодой?

11:30 Код доступа. Фейки. Ложь как оружие

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян

13:00 Специальный репортаж

13:35 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Легенды советского сыска

23:25 Вор

01:00 Василий Буслаев

02:20 Два бойца

03:35 Подкидыш

04:45 Сделано в СССР



В программе передач возможны изменения.