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Программа передач Золотая коллекция на 24 июля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

24.07.2022

03:20 Агония
05:45 Спокойный день в конце войны
06:15 Самогонщики
06:35 Пес Барбос и необычный кросс
06:45 Служили два товарища
08:30 Внимание, черепаха!
10:00 Я шагаю по Москве
11:25 Небесные ласточки
13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
18:30 Вий
19:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:20 Иван Васильевич меняет профессию
23:00 Воскресная премьера
02:15 Китайский сервиз
03:50 Сибириада

В телепрограмме передач возможны изменения.









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