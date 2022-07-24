Программа передач Золотая коллекция на 24 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



24.07.2022



03:20 Агония

05:45 Спокойный день в конце войны

06:15 Самогонщики

06:35 Пес Барбос и необычный кросс

06:45 Служили два товарища

08:30 Внимание, черепаха!

10:00 Я шагаю по Москве

11:25 Небесные ласточки

13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

18:30 Вий

19:55 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:20 Иван Васильевич меняет профессию

23:00 Воскресная премьера

02:15 Китайский сервиз

03:50 Сибириада



В телепрограмме передач возможны изменения.