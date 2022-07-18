Телепрограмма Первого канала на неделю

Программа передач Первого канала на неделю с 18 по 24 июля 2022 года.



18.07.2022, понедельник



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 1-я

00:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



19.07.2022, вторник



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 2-я

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



20.07.2022, среда



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 3-я

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



21.07.2022, четверг



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



22.07.2022, пятница



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова

00:25 Информационный канал

04:15 Россия от края до края



23.07.2022, суббота



04:15 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:25 Пираты ХХ века

15:00 Новости

15:15 Пираты ХХ века

16:20 Освобождение: Прорыв

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме

19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!

23:15 Красотка в ударе

01:05 Наедине со всеми

03:20 Россия от края до края



24.07.2022, воскресенье



03:20 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»

15:00 Новости

15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»

18:00 Вечерние новости

18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»

19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте

19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж

21:00 Время

22:35 Это сладкое слово - свобода!

01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний

02:05 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



Время начала передач - московское.



















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