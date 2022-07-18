Телепрограмма Первого канала на неделю

Программа передач Первого канала на неделю с 18 по 24 июля 2022 года.
18.07.2022, понедельник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 1-я
00:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
19.07.2022, вторник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 2-я
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
20.07.2022, среда
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. Часть 3-я
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
21.07.2022, четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
22.07.2022, пятница
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова
00:25 Информационный канал
04:15 Россия от края до края
23.07.2022, суббота
04:15 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Сергий Радонежский. Заступник Руси
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:25 Пираты ХХ века
15:00 Новости
15:15 Пираты ХХ века
16:20 Освобождение: Прорыв
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Бизнесвумен разыскала мать, бросившую ее в роддоме
19:25 Пусть говорят. Сестры Бледанс: первая встреча за много лет раздора
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Доброе утро - 35!
23:15 Красотка в ударе
01:05 Наедине со всеми
03:20 Россия от края до края
24.07.2022, воскресенье
03:20 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 3-я и 4-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»
15:00 Новости
15:15 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»
18:00 Вечерние новости
18:20 Краткое пособие по тому, как устроен мир. Часть 1-я - «Русофобия». Часть 2-я - «Пропаганда». Часть 3-я - «Враги». Часть 4-я - «Война»
19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте
19:55 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж
21:00 Время
22:35 Это сладкое слово - свобода!
01:15 Владимир Маяковский. Третий лишний
02:05 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
Время начала передач - московское.