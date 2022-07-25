Телепрограмма ТВ России на понедельник 25 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 25 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 25.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 1-я и 2-я серии
23:45 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:40 Мариуполь
23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:50 София. 1-я серия
01:50 Королева бандитов. 1-я серия
02:45 Королева бандитов. 2-я серия
03:40 Женщины на грани. 7-я серия - «Цена красоты»
ТВЦ
04:49 Правда. 2-я серия
05:30 Хватит слухов! 31-я серия
06:00 Настроение
08:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:45 Наследники
09:40 Наследники
10:35 Последняя любовь Владимира Высоцкого
11:30 События
11:50 Практика
12:46 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
16:07 Верю не верю
17:00 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого
17:50 События
18:15 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:05 Знак качества
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Сумасшедший бизнес
01:25 Актёрские драмы. Заклятые друзья
02:10 Как Горбачев пришел к власти
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:58 Верю не верю
04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Игра на опережение», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 2-я серия
21:45 Под напряжением. 17-я серия
22:40 Под напряжением. 18-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Любовный аромат
00:55 Пёс-4. Хакер
01:55 Дикий-4. «Свои люди», 1-я и 2-я серии
03:25 Дикий-4. «Неприкасаемые», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. Бомбилы, 2-я часть
06:05 Пасечник. Отрава, 1-я часть
06:50 Пасечник. Отрава, 2-я часть
07:40 Чужой район. Крыса
08:40 Чужой район. Праздник
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Праздник
10:05 Чужой район. Дурь
11:00 Чужой район. Пропажа
12:00 Чужой район-2. Самогон
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Случайно выживший, 1-я часть
14:25 Пасечник. Случайно выживший, 2-я часть
15:20 Пасечник. Пойманный зверь, 1-я часть
16:20 Пасечник. Пойманный зверь, 2-я часть
17:15 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть
18:40 Пасечник. Деревня заложников, 2-я часть
19:40 След. Пока часы двенадцать бьют
20:25 След. Анонимные алкоголики
21:30 След. Пирамида света
22:20 След. Паутина лжи
23:10 Свои-3. Тест на человечность
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Расстрельная должность
01:15 След. Верное средство
01:50 След. Перелом
02:30 След. Предрассудок
03:05 Детективы. Месть фурии
03:40 Детективы. Жертва
04:00 Детективы. Поддельный дед
04:35 Детективы. Холодное блюдо
Домашний
02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии
05:15 Лаборатория любви. 20-я серия - «Феличита»
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»
13:05 Порча. Ношеная одежда
13:35 Знахарка
14:05 Верну любимого. Ошибка
14:40 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Ношеная одежда
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Ошибка
00:30 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»
01:20 От ненависти до любви. 17-я и 18-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 2. 41-я - 50-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 21-я - 23-я серии
21:00 Два холма. 1-я серия
21:30 Два холма. 2-я серия
22:00 Хочу как ты
00:05 Марс атакует!
01:55 Импровизация. 172-я серия
02:45 Импровизация. 173-я серия
03:30 Comedy Баттл. 16-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 24. 22-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 90-я серия
06:05 Три кота. Пугало
06:10 Три кота. Спектакль Бантика
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:10 Чокнутый профессор
11:05 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов
13:05 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
17:00 Сёстры. 1-я - 6-я серии
20:00 Великая стена
22:00 Братья Гримм
00:20 Прометей
02:35 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлем
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Громко
16:40 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Рок-н-ролл под Кремлем
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Человек из футбола
03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лысый нянька. Спецзадание
21:50 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Интервью с вампиром
02:40 Призрак дома на холме
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Опасные гастроли
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. П-1
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Главный конструктор
01:20 Свидетельство о бедности
02:25 Вор
04:05 Близнецы
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Сибириада
07:25 Спокойный день в конце войны
08:05 Возвращение блудного попугая. 1-я - 3-я серии
08:35 Возвращение блудного попугая
08:50 Комиссар
10:50 Вы мне писали
12:25 12 стульев. 1-я - 4-я серии
17:55 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии
19:35 Калина красная
21:30 Они сражались за Родину
00:20 Пришел солдат с фронта
01:45 Подранки
03:15 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии
04:45 Самогонщики
Время начала передач - московское.