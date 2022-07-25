Телепрограмма ТВ России на понедельник 25 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 25 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 25.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 1-я и 2-я серии

23:45 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22:40 Мариуполь

23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:50 София. 1-я серия

01:50 Королева бандитов. 1-я серия

02:45 Королева бандитов. 2-я серия

03:40 Женщины на грани. 7-я серия - «Цена красоты»



ТВЦ



04:49 Правда. 2-я серия

05:30 Хватит слухов! 31-я серия

06:00 Настроение

08:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:45 Наследники

09:40 Наследники

10:35 Последняя любовь Владимира Высоцкого

11:30 События

11:50 Практика

12:46 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

16:07 Верю не верю

17:00 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого

17:50 События

18:15 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:05 Знак качества

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Сумасшедший бизнес

01:25 Актёрские драмы. Заклятые друзья

02:10 Как Горбачев пришел к власти

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:58 Верю не верю

04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Игра на опережение», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 2-я серия

21:45 Под напряжением. 17-я серия

22:40 Под напряжением. 18-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Любовный аромат

00:55 Пёс-4. Хакер

01:55 Дикий-4. «Свои люди», 1-я и 2-я серии

03:25 Дикий-4. «Неприкасаемые», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. Бомбилы, 2-я часть

06:05 Пасечник. Отрава, 1-я часть

06:50 Пасечник. Отрава, 2-я часть

07:40 Чужой район. Крыса

08:40 Чужой район. Праздник

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Праздник

10:05 Чужой район. Дурь

11:00 Чужой район. Пропажа

12:00 Чужой район-2. Самогон

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Случайно выживший, 1-я часть

14:25 Пасечник. Случайно выживший, 2-я часть

15:20 Пасечник. Пойманный зверь, 1-я часть

16:20 Пасечник. Пойманный зверь, 2-я часть

17:15 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть

18:40 Пасечник. Деревня заложников, 2-я часть

19:40 След. Пока часы двенадцать бьют

20:25 След. Анонимные алкоголики

21:30 След. Пирамида света

22:20 След. Паутина лжи

23:10 Свои-3. Тест на человечность

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Расстрельная должность

01:15 След. Верное средство

01:50 След. Перелом

02:30 След. Предрассудок

03:05 Детективы. Месть фурии

03:40 Детективы. Жертва

04:00 Детективы. Поддельный дед

04:35 Детективы. Холодное блюдо



Домашний



02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии

05:15 Лаборатория любви. 20-я серия - «Феличита»

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»

13:05 Порча. Ношеная одежда

13:35 Знахарка

14:05 Верну любимого. Ошибка

14:40 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Ношеная одежда

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Ошибка

00:30 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»

01:20 От ненависти до любви. 17-я и 18-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 2. 41-я - 50-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 21-я - 23-я серии

21:00 Два холма. 1-я серия

21:30 Два холма. 2-я серия

22:00 Хочу как ты

00:05 Марс атакует!

01:55 Импровизация. 172-я серия

02:45 Импровизация. 173-я серия

03:30 Comedy Баттл. 16-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 24. 22-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 90-я серия

06:05 Три кота. Пугало

06:10 Три кота. Спектакль Бантика

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:10 Чокнутый профессор

11:05 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов

13:05 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

17:00 Сёстры. 1-я - 6-я серии

20:00 Великая стена

22:00 Братья Гримм

00:20 Прометей

02:35 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлем

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Громко

16:40 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир

22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Рок-н-ролл под Кремлем

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Человек из футбола

03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Лысый нянька. Спецзадание

21:50 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Интервью с вампиром

02:40 Призрак дома на холме

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Опасные гастроли

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. П-1

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Главный конструктор

01:20 Свидетельство о бедности

02:25 Вор

04:05 Близнецы



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Сибириада

07:25 Спокойный день в конце войны

08:05 Возвращение блудного попугая. 1-я - 3-я серии

08:35 Возвращение блудного попугая

08:50 Комиссар

10:50 Вы мне писали

12:25 12 стульев. 1-я - 4-я серии

17:55 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии

19:35 Калина красная

21:30 Они сражались за Родину

00:20 Пришел солдат с фронта

01:45 Подранки

03:15 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии

04:45 Самогонщики



Время начала передач - московское.



















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