Программа передач ТВЦ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
25.07.2022
04:49 Правда. 2-я серия
05:30 Хватит слухов! 31-я серия
06:00 Настроение
08:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:45 Наследники
09:40 Наследники
10:35 Последняя любовь Владимира Высоцкого
11:30 События
11:50 Практика
12:46 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
16:07 Верю не верю
17:00 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого
17:50 События
18:15 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:05 Знак качества
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Сумасшедший бизнес
01:25 Актёрские драмы. Заклятые друзья
02:10 Как Горбачев пришел к власти
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:58 Верю не верю
04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого
В программе передач возможны изменения.