Программа передач ТВЦ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



25.07.2022



04:49 Правда. 2-я серия

05:30 Хватит слухов! 31-я серия

06:00 Настроение

08:35 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:45 Наследники

09:40 Наследники

10:35 Последняя любовь Владимира Высоцкого

11:30 События

11:50 Практика

12:46 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

16:07 Верю не верю

17:00 Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого

17:50 События

18:15 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:05 Знак качества

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Сумасшедший бизнес

01:25 Актёрские драмы. Заклятые друзья

02:10 Как Горбачев пришел к власти

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:58 Верю не верю

04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого



В программе передач возможны изменения.