Программа передач НТВ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



25.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Игра на опережение», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 2-я серия

21:45 Под напряжением. 17-я серия

22:40 Под напряжением. 18-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Любовный аромат

00:55 Пёс-4. Хакер

01:55 Дикий-4. «Свои люди», 1-я и 2-я серии

03:25 Дикий-4. «Неприкасаемые», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.