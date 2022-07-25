Программа передач НТВ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
25.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Он всегда звонит трижды
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Обратный просчет
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Горящая путевка«. «Беглец». «Эхо войны». «Неуловимый«
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Игра на опережение», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 1-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 2-я серия
21:45 Под напряжением. 17-я серия
22:40 Под напряжением. 18-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Любовный аромат
00:55 Пёс-4. Хакер
01:55 Дикий-4. «Свои люди», 1-я и 2-я серии
03:25 Дикий-4. «Неприкасаемые», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.