Программа передач Пятого канала на 25 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



25.07.2022



05:00 Известия

05:25 Пасечник. Бомбилы, 2-я часть

06:05 Пасечник. Отрава, 1-я часть

06:50 Пасечник. Отрава, 2-я часть

07:40 Чужой район. Крыса

08:40 Чужой район. Праздник

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Праздник

10:05 Чужой район. Дурь

11:00 Чужой район. Пропажа

12:00 Чужой район-2. Самогон

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Случайно выживший, 1-я часть

14:25 Пасечник. Случайно выживший, 2-я часть

15:20 Пасечник. Пойманный зверь, 1-я часть

16:20 Пасечник. Пойманный зверь, 2-я часть

17:15 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть

18:40 Пасечник. Деревня заложников, 2-я часть

19:40 След. Пока часы двенадцать бьют

20:25 След. Анонимные алкоголики

21:30 След. Пирамида света

22:20 След. Паутина лжи

23:10 Свои-3. Тест на человечность

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Расстрельная должность

01:15 След. Верное средство

01:50 След. Перелом

02:30 След. Предрассудок

03:05 Детективы. Месть фурии

03:40 Детективы. Жертва

04:00 Детективы. Поддельный дед

04:35 Детективы. Холодное блюдо



В программе передач возможны изменения.