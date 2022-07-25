Программа передач Пятого канала на 25 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
25.07.2022
05:00 Известия
05:25 Пасечник. Бомбилы, 2-я часть
06:05 Пасечник. Отрава, 1-я часть
06:50 Пасечник. Отрава, 2-я часть
07:40 Чужой район. Крыса
08:40 Чужой район. Праздник
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Праздник
10:05 Чужой район. Дурь
11:00 Чужой район. Пропажа
12:00 Чужой район-2. Самогон
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Случайно выживший, 1-я часть
14:25 Пасечник. Случайно выживший, 2-я часть
15:20 Пасечник. Пойманный зверь, 1-я часть
16:20 Пасечник. Пойманный зверь, 2-я часть
17:15 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Деревня заложников, 1-я часть
18:40 Пасечник. Деревня заложников, 2-я часть
19:40 След. Пока часы двенадцать бьют
20:25 След. Анонимные алкоголики
21:30 След. Пирамида света
22:20 След. Паутина лжи
23:10 Свои-3. Тест на человечность
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Расстрельная должность
01:15 След. Верное средство
01:50 След. Перелом
02:30 След. Предрассудок
03:05 Детективы. Месть фурии
03:40 Детективы. Жертва
04:00 Детективы. Поддельный дед
04:35 Детективы. Холодное блюдо
В программе передач возможны изменения.