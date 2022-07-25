Программа передач Домашний на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



25.07.2022



02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии

05:15 Лаборатория любви. 20-я серия - «Феличита»

06:05 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»

13:05 Порча. Ношеная одежда

13:35 Знахарка

14:05 Верну любимого. Ошибка

14:40 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Ношеная одежда

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Ошибка

00:30 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»

01:20 От ненависти до любви. 17-я и 18-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.