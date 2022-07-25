Программа передач Домашний на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
25.07.2022
02:05 Объятия лжи. 5-я - 8-я серии
05:15 Лаборатория любви. 20-я серия - «Феличита»
06:05 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»
13:05 Порча. Ношеная одежда
13:35 Знахарка
14:05 Верну любимого. Ошибка
14:40 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Ношеная одежда
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Ошибка
00:30 Понять. Простить. «Измена по согласию». «Трезвый расчёт»
01:20 От ненависти до любви. 17-я и 18-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.