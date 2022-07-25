Программа передач ТНТ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
25.07.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 2. 41-я - 50-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 21-я - 23-я серии
21:00 Два холма. 1-я серия
21:30 Два холма. 2-я серия
22:00 Хочу как ты
00:05 Марс атакует!
01:55 Импровизация. 172-я серия
02:45 Импровизация. 173-я серия
03:30 Comedy Баттл. 16-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
В программе передач возможны изменения.