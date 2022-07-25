Программа передач ТНТ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



25.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 33-я - 40-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 2. 41-я - 50-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 21-я - 23-я серии

21:00 Два холма. 1-я серия

21:30 Два холма. 2-я серия

22:00 Хочу как ты

00:05 Марс атакует!

01:55 Импровизация. 172-я серия

02:45 Импровизация. 173-я серия

03:30 Comedy Баттл. 16-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия



В программе передач возможны изменения.