Программа передач СТС на 25 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
25.07.2022
04:45 Воронины. Сезон 24. 22-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 90-я серия
06:05 Три кота. Пугало
06:10 Три кота. Спектакль Бантика
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:10 Чокнутый профессор
11:05 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов
13:05 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
17:00 Сёстры. 1-я - 6-я серии
20:00 Великая стена
22:00 Братья Гримм
00:20 Прометей
02:35 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.