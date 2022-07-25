Программа передач СТС на 25 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



25.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 24. 22-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 90-я серия

06:05 Три кота. Пугало

06:10 Три кота. Спектакль Бантика

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:10 Чокнутый профессор

11:05 Чокнутый профессор 2: Семья Клампов

13:05 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

17:00 Сёстры. 1-я - 6-я серии

20:00 Великая стена

22:00 Братья Гримм

00:20 Прометей

02:35 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.