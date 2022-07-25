Программа передач Матч ТВ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
25.07.2022
04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлем
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Громко
16:40 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Рок-н-ролл под Кремлем
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Человек из футбола
03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
В программе передач возможны изменения.