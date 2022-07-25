Программа передач Матч ТВ на 25 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



25.07.2022



04:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлем

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Громко

16:40 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Первая Лига. «КАМАЗ» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир

22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Рок-н-ролл под Кремлем

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Человек из футбола

03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)



В программе передач возможны изменения.