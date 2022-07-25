Программа передач канала Звезда на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
25.07.2022
05:00 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Опасные гастроли
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. П-1
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Главный конструктор
01:20 Свидетельство о бедности
02:25 Вор
04:05 Близнецы
В программе передач возможны изменения.