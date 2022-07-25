Программа передач канала Звезда на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



25.07.2022



05:00 Участок лейтенанта Качуры. 13-я - 16-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Опасные гастроли

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. П-1

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Берлинский сюрприз Сталина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Главный конструктор

01:20 Свидетельство о бедности

02:25 Вор

04:05 Близнецы



В программе передач возможны изменения.