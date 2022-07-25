Программа передач Золотая коллекция на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
25.07.2022
03:50 Сибириада
07:25 Спокойный день в конце войны
08:05 Возвращение блудного попугая. 1-я - 3-я серии
08:35 Возвращение блудного попугая
08:50 Комиссар
10:50 Вы мне писали
12:25 12 стульев. 1-я - 4-я серии
17:55 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии
19:35 Калина красная
21:30 Они сражались за Родину
00:20 Пришел солдат с фронта
01:45 Подранки
03:15 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии
04:45 Самогонщики
В телепрограмме передач возможны изменения.