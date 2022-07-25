Программа передач Золотая коллекция на 25 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



25.07.2022



03:50 Сибириада

07:25 Спокойный день в конце войны

08:05 Возвращение блудного попугая. 1-я - 3-я серии

08:35 Возвращение блудного попугая

08:50 Комиссар

10:50 Вы мне писали

12:25 12 стульев. 1-я - 4-я серии

17:55 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии

19:35 Калина красная

21:30 Они сражались за Родину

00:20 Пришел солдат с фронта

01:45 Подранки

03:15 Тайны следствия-5. «Фотограф», 1-я и 2-я серии

04:45 Самогонщики



В телепрограмме передач возможны изменения.