Телепрограмма ТВ России на вторник 26 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 26 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 26.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 3-я и 4-я серии
23:45 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 2-я серия
01:05 Королева бандитов. 3-я серия
02:00 Королева бандитов. 4-я серия
02:50 Женщины на грани. 8-я серия - «Одноклассница» и 9-я серия - «Благодетель»
ТВЦ
04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
10:35 Актерские драмы. Смерть на сцене
11:30 События
11:50 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Людмила Марченко. Девочка для битья
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:10 Хроники московского быта
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор
01:30 Знак качества
02:10 Ловушка для Андропова
02:45 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:58 Верю не верю
04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 3-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 4-я серия
21:45 Под напряжением. 19-я серия
22:40 Под напряжением. 20-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Пейнтбол
00:55 Пёс-4. Сердцем чую
01:55 «Алиби» на двоих«. «Виртуоз», 1-я и 2-я серии
03:25 «Алиби» на двоих«. «Возвращение», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского
06:10 Не могу сказать прощай
07:40 Чужой район-2. Кража
08:35 Чужой район-2. Пламя
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Пламя
10:05 Чужой район-2. Ошибка
11:00 Чужой район-2. Миллионер
12:00 Чужой район-2. Проверка
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Дембеля, 1-я часть
14:25 Пасечник. Дембеля, 2-я часть
15:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть
16:20 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть
17:20 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
18:45 Пасечник. След оборотня, 2-я часть
19:40 След. Королевская кобра
20:25 След. Пикник
21:05 След. Три сумочки и два убийства
21:40 След. Бальзамировщик
22:25 След. С чужого плеча
23:10 Свои-3. Обычный парень
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Волки и овцы
01:15 След. Убрать всех
01:50 След. Чудовище с зелеными глазами
02:30 След. Смерть сороки
03:05 Детективы. Неуловимый
03:30 Детективы. Любовь к живописи
04:00 Детективы. Они будут вместе
04:35 Детективы. Вдова лучшего друга
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»
13:10 Порча. Игрушечная собачка
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Училка
14:50 Список желаний. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 5-я - 8-я серии
22:55 Порча. Игрушечная собачка
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Училка
00:30 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»
01:20 От ненависти до любви. 19-я и 20-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
08:30 Модные игры. 6-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 41-я - 48-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 2. 51-я - 60-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 24-я серия
20:30 Война семей. Сезон 2. 25-я серия
21:00 Два холма. 3-я серия
21:30 Два холма. 4-я серия
22:00 Зависнуть в Палм-Спрингс
23:45 Космический джем
01:20 Импровизация. 174-я серия
02:05 Импровизация. 176-я серия
02:55 Comedy Баттл. 17-я серия
03:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 15. 7-я серия
05:20 Воронины. Сезон 15. 8-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия
06:05 Три кота. Сладкая правда
06:10 Три кота. Сокровища Египта
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия
09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия
10:00 Уральские пельмени. #сокоLav
10:40 Братья Гримм
13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я - 11-я серии
16:45 Сёстры. 6-я - 11-я серии
20:00 Хэнкок
21:45 Дикий, дикий Вест
23:55 Чужой: Завет
02:15 Джуниор
03:55 Воронины. Сезон 15. 8-я - 10-я серии
Матч ТВ
03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
05:20 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлем
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:40 Все на Матч!
17:10 Новости
17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:10 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Рок-н-ролл под Кремлем
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Правила игры
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мальчики-налетчики
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Викинги против пришельцев
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Близнецы
05:30 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Добровольцы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. С-4
19:40 Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев против маньяка
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Из жизни начальника уголовного розыска
00:35 Их знали только в лицо
02:05 Главный конструктор
04:15 Опасные гастроли
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 За витриной универмага
06:30 Вий
07:50 Мешок яблок
08:10 Веселая карусель. 1-я - 3-я серии
08:50 Взлет
11:20 Дачная поездка сержанта Цыбули
12:40 Раба любви
14:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
16:05 Дежа вю
18:00 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»
19:45 Гараж
21:30 Служебный роман
00:20 Нежданно-негаданно
01:45 Любовь и голуби
03:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»
04:55 Испытатель
Время начала передач - московское.