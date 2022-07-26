Телепрограмма ТВ России на вторник 26 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 26 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 26.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 3-я и 4-я серии

23:45 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 2-я серия

01:05 Королева бандитов. 3-я серия

02:00 Королева бандитов. 4-я серия

02:50 Женщины на грани. 8-я серия - «Одноклассница» и 9-я серия - «Благодетель»



ТВЦ



04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

10:35 Актерские драмы. Смерть на сцене

11:30 События

11:50 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Людмила Марченко. Девочка для битья

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:10 Хроники московского быта

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор

01:30 Знак качества

02:10 Ловушка для Андропова

02:45 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:58 Верю не верю

04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 3-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 4-я серия

21:45 Под напряжением. 19-я серия

22:40 Под напряжением. 20-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Пейнтбол

00:55 Пёс-4. Сердцем чую

01:55 «Алиби» на двоих«. «Виртуоз», 1-я и 2-я серии

03:25 «Алиби» на двоих«. «Возвращение», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского

06:10 Не могу сказать прощай

07:40 Чужой район-2. Кража

08:35 Чужой район-2. Пламя

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Пламя

10:05 Чужой район-2. Ошибка

11:00 Чужой район-2. Миллионер

12:00 Чужой район-2. Проверка

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Дембеля, 1-я часть

14:25 Пасечник. Дембеля, 2-я часть

15:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть

16:20 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть

17:20 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

18:45 Пасечник. След оборотня, 2-я часть

19:40 След. Королевская кобра

20:25 След. Пикник

21:05 След. Три сумочки и два убийства

21:40 След. Бальзамировщик

22:25 След. С чужого плеча

23:10 Свои-3. Обычный парень

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Волки и овцы

01:15 След. Убрать всех

01:50 След. Чудовище с зелеными глазами

02:30 След. Смерть сороки

03:05 Детективы. Неуловимый

03:30 Детективы. Любовь к живописи

04:00 Детективы. Они будут вместе

04:35 Детективы. Вдова лучшего друга



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»

13:10 Порча. Игрушечная собачка

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Училка

14:50 Список желаний. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 5-я - 8-я серии

22:55 Порча. Игрушечная собачка

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Училка

00:30 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»

01:20 От ненависти до любви. 19-я и 20-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:15 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

08:30 Модные игры. 6-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 41-я - 48-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 2. 51-я - 60-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 24-я серия

20:30 Война семей. Сезон 2. 25-я серия

21:00 Два холма. 3-я серия

21:30 Два холма. 4-я серия

22:00 Зависнуть в Палм-Спрингс

23:45 Космический джем

01:20 Импровизация. 174-я серия

02:05 Импровизация. 176-я серия

02:55 Comedy Баттл. 17-я серия

03:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 15. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 15. 8-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия

06:05 Три кота. Сладкая правда

06:10 Три кота. Сокровища Египта

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

10:00 Уральские пельмени. #сокоLav

10:40 Братья Гримм

13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я - 11-я серии

16:45 Сёстры. 6-я - 11-я серии

20:00 Хэнкок

21:45 Дикий, дикий Вест

23:55 Чужой: Завет

02:15 Джуниор

03:55 Воронины. Сезон 15. 8-я - 10-я серии



Матч ТВ



03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)

05:20 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлем

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:40 Все на Матч!

17:10 Новости

17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:10 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Рок-н-ролл под Кремлем

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Правила игры

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мальчики-налетчики

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Викинги против пришельцев

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Близнецы

05:30 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Добровольцы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. С-4

19:40 Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев против маньяка

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Из жизни начальника уголовного розыска

00:35 Их знали только в лицо

02:05 Главный конструктор

04:15 Опасные гастроли



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 За витриной универмага

06:30 Вий

07:50 Мешок яблок

08:10 Веселая карусель. 1-я - 3-я серии

08:50 Взлет

11:20 Дачная поездка сержанта Цыбули

12:40 Раба любви

14:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

16:05 Дежа вю

18:00 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»

19:45 Гараж

21:30 Служебный роман

00:20 Нежданно-негаданно

01:45 Любовь и голуби

03:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»

04:55 Испытатель



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на понедельник 25 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 21 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 20 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 19 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 18 июля 2022 года









Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 2-й тур РПЛ



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Франции



Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби. Виды силовых тренажеров



Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки. Рынок чая: стагнация потребления



Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг. Обладатели Кубка Стэнли по годам



Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









