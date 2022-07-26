Программа передач Россия 1 на 26 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 26 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
26.07.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 2-я серия
01:05 Королева бандитов. 3-я серия
02:00 Королева бандитов. 4-я серия
02:50 Женщины на грани. 8-я серия - «Одноклассница» и 9-я серия - «Благодетель»
В программе передач возможны изменения.