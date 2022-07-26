Программа передач ТВЦ на 26 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
26.07.2022
04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
10:35 Актерские драмы. Смерть на сцене
11:30 События
11:50 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Людмила Марченко. Девочка для битья
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:10 Хроники московского быта
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор
01:30 Знак качества
02:10 Ловушка для Андропова
02:45 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:58 Верю не верю
04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене
В программе передач возможны изменения.