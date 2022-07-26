Программа передач ТВЦ на 26 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



26.07.2022



04:40 Последняя любовь Владимира Высоцкого

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

10:35 Актерские драмы. Смерть на сцене

11:30 События

11:50 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Людмила Марченко. Девочка для битья

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:10 Хроники московского быта

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор

01:30 Знак качества

02:10 Ловушка для Андропова

02:45 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:58 Верю не верю

04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене



В программе передач возможны изменения.