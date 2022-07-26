Программа передач НТВ на 26 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
26.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 3-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 4-я серия
21:45 Под напряжением. 19-я серия
22:40 Под напряжением. 20-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Пейнтбол
00:55 Пёс-4. Сердцем чую
01:55 «Алиби» на двоих«. «Виртуоз», 1-я и 2-я серии
03:25 «Алиби» на двоих«. «Возвращение», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история
В программе передач возможны изменения.