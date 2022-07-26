Программа передач НТВ на 26 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



26.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. «Осколки империй», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Зверь». «Человек за бортом». «Груз ZXD-200». «Забытые»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Контрабанда», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 3-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 4-я серия

21:45 Под напряжением. 19-я серия

22:40 Под напряжением. 20-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Пейнтбол

00:55 Пёс-4. Сердцем чую

01:55 «Алиби» на двоих«. «Виртуоз», 1-я и 2-я серии

03:25 «Алиби» на двоих«. «Возвращение», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история



В программе передач возможны изменения.