Программа передач Пятого канала на 26 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



26.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского

06:10 Не могу сказать прощай

07:40 Чужой район-2. Кража

08:35 Чужой район-2. Пламя

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Пламя

10:05 Чужой район-2. Ошибка

11:00 Чужой район-2. Миллионер

12:00 Чужой район-2. Проверка

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Дембеля, 1-я часть

14:25 Пасечник. Дембеля, 2-я часть

15:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть

16:20 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть

17:20 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

18:45 Пасечник. След оборотня, 2-я часть

19:40 След. Королевская кобра

20:25 След. Пикник

21:05 След. Три сумочки и два убийства

21:40 След. Бальзамировщик

22:25 След. С чужого плеча

23:10 Свои-3. Обычный парень

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Волки и овцы

01:15 След. Убрать всех

01:50 След. Чудовище с зелеными глазами

02:30 След. Смерть сороки

03:05 Детективы. Неуловимый

03:30 Детективы. Любовь к живописи

04:00 Детективы. Они будут вместе

04:35 Детективы. Вдова лучшего друга



В программе передач возможны изменения.