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Программа передач Пятого канала на 26 июля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 26 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

26.07.2022

05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок английского
06:10 Не могу сказать прощай
07:40 Чужой район-2. Кража
08:35 Чужой район-2. Пламя
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Пламя
10:05 Чужой район-2. Ошибка
11:00 Чужой район-2. Миллионер
12:00 Чужой район-2. Проверка
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Дембеля, 1-я часть
14:25 Пасечник. Дембеля, 2-я часть
15:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть
16:20 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть
17:20 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
18:45 Пасечник. След оборотня, 2-я часть
19:40 След. Королевская кобра
20:25 След. Пикник
21:05 След. Три сумочки и два убийства
21:40 След. Бальзамировщик
22:25 След. С чужого плеча
23:10 Свои-3. Обычный парень
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Волки и овцы
01:15 След. Убрать всех
01:50 След. Чудовище с зелеными глазами
02:30 След. Смерть сороки
03:05 Детективы. Неуловимый
03:30 Детективы. Любовь к живописи
04:00 Детективы. Они будут вместе
04:35 Детективы. Вдова лучшего друга

В программе передач возможны изменения.









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