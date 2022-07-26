Программа передач Домашний на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
26.07.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»
13:10 Порча. Игрушечная собачка
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Училка
14:50 Список желаний. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 5-я - 8-я серии
22:55 Порча. Игрушечная собачка
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Училка
00:30 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»
01:20 От ненависти до любви. 19-я и 20-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.