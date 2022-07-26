Программа передач Домашний на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



26.07.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»

13:10 Порча. Игрушечная собачка

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Училка

14:50 Список желаний. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 5-я - 8-я серии

22:55 Порча. Игрушечная собачка

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Училка

00:30 Понять. Простить. «Учительская». «Другой человек»

01:20 От ненависти до любви. 19-я и 20-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.