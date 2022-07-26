Программа передач СТС на 26 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
26.07.2022
05:00 Воронины. Сезон 15. 7-я серия
05:20 Воронины. Сезон 15. 8-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия
06:05 Три кота. Сладкая правда
06:10 Три кота. Сокровища Египта
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия
09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия
10:00 Уральские пельмени. #сокоLav
10:40 Братья Гримм
13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я - 11-я серии
16:45 Сёстры. 6-я - 11-я серии
20:00 Хэнкок
21:45 Дикий, дикий Вест
23:55 Чужой: Завет
02:15 Джуниор
03:55 Воронины. Сезон 15. 8-я - 10-я серии
В программе передач возможны изменения.