Программа передач СТС на 26 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



26.07.2022



05:00 Воронины. Сезон 15. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 15. 8-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия

06:05 Три кота. Сладкая правда

06:10 Три кота. Сокровища Египта

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

10:00 Уральские пельмени. #сокоLav

10:40 Братья Гримм

13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 5-я - 11-я серии

16:45 Сёстры. 6-я - 11-я серии

20:00 Хэнкок

21:45 Дикий, дикий Вест

23:55 Чужой: Завет

02:15 Джуниор

03:55 Воронины. Сезон 15. 8-я - 10-я серии



В программе передач возможны изменения.