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Программа передач Матч ТВ на 26 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 26 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

26.07.2022

03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
05:20 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлем
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:40 Все на Матч!
17:10 Новости
17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:10 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Рок-н-ролл под Кремлем
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Правила игры
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

В программе передач возможны изменения.









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