Программа передач Матч ТВ на 26 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



26.07.2022



03:35 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)

05:20 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлем

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:40 Все на Матч!

17:10 Новости

17:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:10 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Рок-н-ролл под Кремлем

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Правила игры

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.