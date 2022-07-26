Программа передач канала Звезда на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



26.07.2022



04:05 Близнецы

05:30 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Добровольцы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. С-4

19:40 Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев против маньяка

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Из жизни начальника уголовного розыска

00:35 Их знали только в лицо

02:05 Главный конструктор

04:15 Опасные гастроли



В программе передач возможны изменения.