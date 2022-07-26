Программа передач канала Звезда на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
26.07.2022
04:05 Близнецы
05:30 Тульский-Токарев. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Добровольцы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. С-4
19:40 Улика из прошлого. Запах хищника. Брежнев против маньяка
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Из жизни начальника уголовного розыска
00:35 Их знали только в лицо
02:05 Главный конструктор
04:15 Опасные гастроли
В программе передач возможны изменения.