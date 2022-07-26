Программа передач Золотая коллекция на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
26.07.2022
05:00 За витриной универмага
06:30 Вий
07:50 Мешок яблок
08:10 Веселая карусель. 1-я - 3-я серии
08:50 Взлет
11:20 Дачная поездка сержанта Цыбули
12:40 Раба любви
14:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
16:05 Дежа вю
18:00 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»
19:45 Гараж
21:30 Служебный роман
00:20 Нежданно-негаданно
01:45 Любовь и голуби
03:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»
04:55 Испытатель
В телепрограмме передач возможны изменения.