Программа передач Золотая коллекция на 26 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



26.07.2022



05:00 За витриной универмага

06:30 Вий

07:50 Мешок яблок

08:10 Веселая карусель. 1-я - 3-я серии

08:50 Взлет

11:20 Дачная поездка сержанта Цыбули

12:40 Раба любви

14:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

16:05 Дежа вю

18:00 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»

19:45 Гараж

21:30 Служебный роман

00:20 Нежданно-негаданно

01:45 Любовь и голуби

03:30 Тайны следствия-5. 1-я и 2-я серии - «Приличные люди»

04:55 Испытатель



В телепрограмме передач возможны изменения.