Телепрограмма ТВ России на среду 27 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 27 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 27.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 5-я и 6-я серии
23:45 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 3-я серия
01:05 Королева бандитов. 5-я серия
02:00 Королева бандитов. 6-я серия
02:50 Женщины на грани. 10-я серия - «Орудие судьбы» и 11-я серия - «Крепкая семья»
ТВЦ
04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
09:42 Наследники
10:35 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
11:30 События
11:50 Практика
12:46 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой
17:50 События
18:05 Жена полицейского
22:00 События
22:35 10 самых откровенных сцен в советском кино
23:10 Прощание
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта
01:25 Прощание
02:10 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:59 Верю не верю
04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Слово защиты
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Браконьеры», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 6-я серия
21:45 Под напряжением. 21-я серия
22:40 Под напряжением. 22-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Чистильщик
00:55 Пёс-4. Черная вдова
01:50 «Алиби» на двоих». «Проигрыш», 1-я и 2-я серии
03:20 «Алиби» на двоих». «Киношники», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть
06:05 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть
06:50 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
07:40 Пасечник. След оборотня, 2-я часть
08:35 Медвежья хватка. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть
14:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть
15:20 Пасечник. Беглые, 1-я часть
16:20 Пасечник. Беглые, 2-я часть
17:15 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть
18:40 Пасечник. Двойной капкан, 2-я часть
19:35 След. Победитель получает всё
20:20 След. За бортом
21:00 След. Темный ангел
21:40 След. Очень нервный доктор
22:25 След. Смерти синий экран
23:10 Свои-3. Подмена
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Надувательство с летальным исходом
01:15 След. Голод
01:50 След. Циркачи
02:30 След. Непрощенный
03:05 Детективы. Окрошка с квасом
03:40 Детективы. Таксист
04:00 Детективы. Разрыв
04:35 Детективы. Веер мести
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»
13:25 Порча. Мёртвая земля
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Котик
15:05 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 9-я - 12-я серии
22:55 Порча. Мёртвая земля
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Котик
00:30 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»
01:20 От ненависти до любви. 21-я и 22-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 6 кадров
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 56-я серии
13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я - 212-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 26-я серия
20:30 Война семей. Сезон 2. 27-я серия
21:00 Два холма. 5-я серия
21:30 Два холма. 6-я серия
22:00 Волк с Уолл-стрит
01:25 Кровавый алмаз
03:35 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия
04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 15. 10-я - 12-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия
09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:55 Дикий, дикий Вест
13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 8-я - 14-я серии
16:55 Сёстры. 10-я - 15-я серии
20:00 Новый Человек-паук
22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
01:25 Спасти рядового Райана
04:15 Воронины. Сезон 15. 12-я серия
04:40 Воронины. Сезон 15. 13-я серия
Матч ТВ
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Третий поединок
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
16:55 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:40 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Третий поединок
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Голевая неделя РФ
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ученик чародея
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Авария
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
04:15 Опасные гастроли
05:40 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Увольнение на берег
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. С-12
19:40 Секретные материалы. Партизанские войны: как выжить в лесу
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Мерседес» уходит от погони
00:20 Увольнение на берег
01:45 Из жизни начальника уголовного розыска
03:15 Свидетельство о бедности
04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников
Мосфильм. Золотая коллекция
04:55 Испытатель
05:20 Неподдающиеся
06:30 Гусарская баллада
08:05 Дюймовочка
08:40 Веселая карусель. 4-я серия
08:50 Веселая карусель. 5-я серия
09:05 Тема
10:50 Я - Куба
13:25 Как стать счастливым
15:00 Вылет задерживается
16:25 Мимино
18:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
19:45 Девчата
21:30 Любовь и голуби
23:25 Ко мне, Мухтар!
00:55 Осенний марафон
02:20 Афоня
03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.