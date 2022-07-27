Телепрограмма ТВ России на среду 27 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 27 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 27.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 5-я и 6-я серии

23:45 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 3-я серия

01:05 Королева бандитов. 5-я серия

02:00 Королева бандитов. 6-я серия

02:50 Женщины на грани. 10-я серия - «Орудие судьбы» и 11-я серия - «Крепкая семья»



ТВЦ



04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

09:42 Наследники

10:35 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке

11:30 События

11:50 Практика

12:46 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой

17:50 События

18:05 Жена полицейского

22:00 События

22:35 10 самых откровенных сцен в советском кино

23:10 Прощание

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта

01:25 Прощание

02:10 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:59 Верю не верю

04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Слово защиты

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Браконьеры», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 6-я серия

21:45 Под напряжением. 21-я серия

22:40 Под напряжением. 22-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Чистильщик

00:55 Пёс-4. Черная вдова

01:50 «Алиби» на двоих». «Проигрыш», 1-я и 2-я серии

03:20 «Алиби» на двоих». «Киношники», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть

06:05 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть

06:50 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

07:40 Пасечник. След оборотня, 2-я часть

08:35 Медвежья хватка. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть

14:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть

15:20 Пасечник. Беглые, 1-я часть

16:20 Пасечник. Беглые, 2-я часть

17:15 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть

18:40 Пасечник. Двойной капкан, 2-я часть

19:35 След. Победитель получает всё

20:20 След. За бортом

21:00 След. Темный ангел

21:40 След. Очень нервный доктор

22:25 След. Смерти синий экран

23:10 Свои-3. Подмена

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Надувательство с летальным исходом

01:15 След. Голод

01:50 След. Циркачи

02:30 След. Непрощенный

03:05 Детективы. Окрошка с квасом

03:40 Детективы. Таксист

04:00 Детективы. Разрыв

04:35 Детективы. Веер мести



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»

13:25 Порча. Мёртвая земля

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Котик

15:05 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 9-я - 12-я серии

22:55 Порча. Мёртвая земля

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Котик

00:30 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»

01:20 От ненависти до любви. 21-я и 22-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 6 кадров

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 56-я серии

13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я - 212-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 26-я серия

20:30 Война семей. Сезон 2. 27-я серия

21:00 Два холма. 5-я серия

21:30 Два холма. 6-я серия

22:00 Волк с Уолл-стрит

01:25 Кровавый алмаз

03:35 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 15. 10-я - 12-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия

09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:55 Дикий, дикий Вест

13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 8-я - 14-я серии

16:55 Сёстры. 10-я - 15-я серии

20:00 Новый Человек-паук

22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

01:25 Спасти рядового Райана

04:15 Воронины. Сезон 15. 12-я серия

04:40 Воронины. Сезон 15. 13-я серия



Матч ТВ



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Третий поединок

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

16:55 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:40 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Третий поединок

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Голевая неделя РФ

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ученик чародея

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Авария

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



04:15 Опасные гастроли

05:40 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Увольнение на берег

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. С-12

19:40 Секретные материалы. Партизанские войны: как выжить в лесу

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Мерседес» уходит от погони

00:20 Увольнение на берег

01:45 Из жизни начальника уголовного розыска

03:15 Свидетельство о бедности

04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников



Мосфильм. Золотая коллекция



04:55 Испытатель

05:20 Неподдающиеся

06:30 Гусарская баллада

08:05 Дюймовочка

08:40 Веселая карусель. 4-я серия

08:50 Веселая карусель. 5-я серия

09:05 Тема

10:50 Я - Куба

13:25 Как стать счастливым

15:00 Вылет задерживается

16:25 Мимино

18:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии

19:45 Девчата

21:30 Любовь и голуби

23:25 Ко мне, Мухтар!

00:55 Осенний марафон

02:20 Афоня

03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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