Программа передач Россия 1 на 27 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 27 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



27.07.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 3-я серия

01:05 Королева бандитов. 5-я серия

02:00 Королева бандитов. 6-я серия

02:50 Женщины на грани. 10-я серия - «Орудие судьбы» и 11-я серия - «Крепкая семья»



В программе передач возможны изменения.