Программа передач ТВЦ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
27.07.2022
04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене
05:20 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
09:42 Наследники
10:35 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
11:30 События
11:50 Практика
12:46 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой
17:50 События
18:05 Жена полицейского
22:00 События
22:35 10 самых откровенных сцен в советском кино
23:10 Прощание
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта
01:25 Прощание
02:10 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
03:59 Верю не верю
04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
В программе передач возможны изменения.