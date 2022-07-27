Программа передач ТВЦ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:45 Актерские драмы. Смерть на сцене

05:20 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

09:42 Наследники

10:35 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке

11:30 События

11:50 Практика

12:46 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Виктор Авилов. Игры с нечистой силой

17:50 События

18:05 Жена полицейского

22:00 События

22:35 10 самых откровенных сцен в советском кино

23:10 Прощание

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта

01:25 Прощание

02:10 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

03:59 Верю не верю

04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке



В программе передач возможны изменения.