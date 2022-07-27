Программа передач НТВ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Очень простая история

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Слово защиты

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Курс молодого бойца». «Доставить любой ценой». «Лица с обложки». «Мертвый штиль»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Браконьеры», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 5-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 6-я серия

21:45 Под напряжением. 21-я серия

22:40 Под напряжением. 22-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Чистильщик

00:55 Пёс-4. Черная вдова

01:50 «Алиби» на двоих». «Проигрыш», 1-я и 2-я серии

03:20 «Алиби» на двоих». «Киношники», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов



В программе передач возможны изменения.