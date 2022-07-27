Программа передач Пятого канала на 27 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
27.07.2022
05:00 Известия
05:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть
06:05 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть
06:50 Пасечник. След оборотня, 1-я часть
07:40 Пасечник. След оборотня, 2-я часть
08:35 Медвежья хватка. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть
14:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть
15:20 Пасечник. Беглые, 1-я часть
16:20 Пасечник. Беглые, 2-я часть
17:15 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть
18:40 Пасечник. Двойной капкан, 2-я часть
19:35 След. Победитель получает всё
20:20 След. За бортом
21:00 След. Темный ангел
21:40 След. Очень нервный доктор
22:25 След. Смерти синий экран
23:10 Свои-3. Подмена
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Надувательство с летальным исходом
01:15 След. Голод
01:50 След. Циркачи
02:30 След. Непрощенный
03:05 Детективы. Окрошка с квасом
03:40 Детективы. Таксист
04:00 Детективы. Разрыв
04:35 Детективы. Веер мести
В программе передач возможны изменения.