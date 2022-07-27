Программа передач Пятого канала на 27 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



27.07.2022



05:00 Известия

05:25 Пасечник. Вспомнить все, 1-я часть

06:05 Пасечник. Вспомнить все, 2-я часть

06:50 Пасечник. След оборотня, 1-я часть

07:40 Пасечник. След оборотня, 2-я часть

08:35 Медвежья хватка. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть

14:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть

15:20 Пасечник. Беглые, 1-я часть

16:20 Пасечник. Беглые, 2-я часть

17:15 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Двойной капкан, 1-я часть

18:40 Пасечник. Двойной капкан, 2-я часть

19:35 След. Победитель получает всё

20:20 След. За бортом

21:00 След. Темный ангел

21:40 След. Очень нервный доктор

22:25 След. Смерти синий экран

23:10 Свои-3. Подмена

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Надувательство с летальным исходом

01:15 След. Голод

01:50 След. Циркачи

02:30 След. Непрощенный

03:05 Детективы. Окрошка с квасом

03:40 Детективы. Таксист

04:00 Детективы. Разрыв

04:35 Детективы. Веер мести



В программе передач возможны изменения.