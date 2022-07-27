Программа передач Домашний на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
27.07.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»
13:25 Порча. Мёртвая земля
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Котик
15:05 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 9-я - 12-я серии
22:55 Порча. Мёртвая земля
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Котик
00:30 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»
01:20 От ненависти до любви. 21-я и 22-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 6 кадров
04:55 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.