Программа передач Домашний на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»

13:25 Порча. Мёртвая земля

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Котик

15:05 Горизонты любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 9-я - 12-я серии

22:55 Порча. Мёртвая земля

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Котик

00:30 Понять. Простить. «Моя чужая мать». «Валечка»

01:20 От ненависти до любви. 21-я и 22-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 6 кадров

04:55 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.