Программа передач ТНТ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 56-я серии

13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я - 212-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 26-я серия

20:30 Война семей. Сезон 2. 27-я серия

21:00 Два холма. 5-я серия

21:30 Два холма. 6-я серия

22:00 Волк с Уолл-стрит

01:25 Кровавый алмаз

03:35 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия



В программе передач возможны изменения.