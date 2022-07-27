Программа передач ТНТ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
27.07.2022
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 133-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 49-я - 56-я серии
13:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я - 212-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 26-я серия
20:30 Война семей. Сезон 2. 27-я серия
21:00 Два холма. 5-я серия
21:30 Два холма. 6-я серия
22:00 Волк с Уолл-стрит
01:25 Кровавый алмаз
03:35 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия
04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия
В программе передач возможны изменения.