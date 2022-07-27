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Программа передач СТС на 27 июля 2022 года


Телепрограмма СТС на 27 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

27.07.2022

04:45 Воронины. Сезон 15. 10-я - 12-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия
09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:55 Дикий, дикий Вест
13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 8-я - 14-я серии
16:55 Сёстры. 10-я - 15-я серии
20:00 Новый Человек-паук
22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
01:25 Спасти рядового Райана
04:15 Воронины. Сезон 15. 12-я серия
04:40 Воронины. Сезон 15. 13-я серия

В программе передач возможны изменения.









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