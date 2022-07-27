Программа передач СТС на 27 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 15. 10-я - 12-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия

09:30 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:55 Дикий, дикий Вест

13:00 Модный синдикат. Сезон 1. 8-я - 14-я серии

16:55 Сёстры. 10-я - 15-я серии

20:00 Новый Человек-паук

22:45 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

01:25 Спасти рядового Райана

04:15 Воронины. Сезон 15. 12-я серия

04:40 Воронины. Сезон 15. 13-я серия



В программе передач возможны изменения.