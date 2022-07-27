Программа передач Матч ТВ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
27.07.2022
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Третий поединок
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
16:55 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:40 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:45 Новости
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Третий поединок
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Голевая неделя РФ
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
В программе передач возможны изменения.