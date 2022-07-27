Программа передач Матч ТВ на 27 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



27.07.2022



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Третий поединок

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

16:55 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:40 Бокс. Командный кубок России. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:45 Новости

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Третий поединок

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Голевая неделя РФ

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.