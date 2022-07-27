Программа передач канала Звезда на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



27.07.2022



04:15 Опасные гастроли

05:40 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Увольнение на берег

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. С-12

19:40 Секретные материалы. Партизанские войны: как выжить в лесу

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Мерседес» уходит от погони

00:20 Увольнение на берег

01:45 Из жизни начальника уголовного розыска

03:15 Свидетельство о бедности

04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников



В программе передач возможны изменения.