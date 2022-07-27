Программа передач канала Звезда на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
27.07.2022
04:15 Опасные гастроли
05:40 Тульский-Токарев. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Увольнение на берег
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. С-12
19:40 Секретные материалы. Партизанские войны: как выжить в лесу
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Мерседес» уходит от погони
00:20 Увольнение на берег
01:45 Из жизни начальника уголовного розыска
03:15 Свидетельство о бедности
04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников
В программе передач возможны изменения.