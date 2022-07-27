Программа передач Золотая коллекция на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



27.07.2022



04:55 Испытатель

05:20 Неподдающиеся

06:30 Гусарская баллада

08:05 Дюймовочка

08:40 Веселая карусель. 4-я серия

08:50 Веселая карусель. 5-я серия

09:05 Тема

10:50 Я - Куба

13:25 Как стать счастливым

15:00 Вылет задерживается

16:25 Мимино

18:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии

19:45 Девчата

21:30 Любовь и голуби

23:25 Ко мне, Мухтар!

00:55 Осенний марафон

02:20 Афоня

03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.