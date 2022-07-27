Программа передач Золотая коллекция на 27 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
27.07.2022
04:55 Испытатель
05:20 Неподдающиеся
06:30 Гусарская баллада
08:05 Дюймовочка
08:40 Веселая карусель. 4-я серия
08:50 Веселая карусель. 5-я серия
09:05 Тема
10:50 Я - Куба
13:25 Как стать счастливым
15:00 Вылет задерживается
16:25 Мимино
18:05 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
19:45 Девчата
21:30 Любовь и голуби
23:25 Ко мне, Мухтар!
00:55 Осенний марафон
02:20 Афоня
03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.