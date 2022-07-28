Телепрограмма ТВ России на четверг 28 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 28 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 28.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:35 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 7-я и 8-я серии
23:45 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 4-я серия
01:05 Королева бандитов. 7-я серия
02:00 Королева бандитов. 8-я серия
02:50 Женщины на грани. 12-я серия - «Принцесса и дракон» и 13-я серия - «Неразлучные подруги»
ТВЦ
04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
05:25 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
09:46 Наследники
10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
11:30 События
11:50 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Наталья Богунова. Тайное безумие
17:50 События
18:10 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:10 Актёрские драмы. Роль как проклятье
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание
01:30 Хроники московского быта
02:10 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я серия
20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 8-я серия
21:45 Под напряжением. 23-я серия
22:40 Под напряжением. 24-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-4. Желтый саквояж
00:55 Пёс-4. Железный человек
01:50 «Алиби» на двоих». «Матрица», 1-я и 2-я серии
03:20 «Алиби» на двоих». «Картина», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть
06:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть
07:10 Пасечник. Беглые, 1-я часть
08:00 Пасечник. Беглые, 2-я часть
09:00 Известия
09:30 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть
14:25 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть
15:25 Пасечник. Железный кулак, 1-я часть
16:20 Пасечник. Железный кулак, 2-я часть
17:10 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть
18:40 Пасечник. Сезонное обострение, 2-я часть
19:35 След. Тернистый путь познания
20:20 След. Между двух огней
21:00 След. Неудачное стечение обстоятельств
21:45 След. Операция
22:25 След. Смертельный сон
23:10 Свои-3. Карамболь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шиворот-навыворот
01:15 След. Как рассчитаться с долгами
01:50 След. Офисные крысы
02:30 След. Паутина лжи
03:05 Детективы. Секретики
03:40 Детективы. Свадебный угар
04:10 Детективы. Вдова лучшего друга
04:35 Детективы. Жертва
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:50 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»
12:55 Порча. Самка
13:25 Знахарка
14:00 Верну любимого. Скелет в шкафу
14:35 Горничная. 1-я - 4-я серии
19:00 Как долго я тебя ждала. 13-я - 16-я серии
22:50 Порча. Самка
23:25 Знахарка
23:55 Верну любимого. Скелет в шкафу
00:25 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»
01:15 От ненависти до любви. 23-я и 24-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия
05:10 Comedy Баттл. 18-я серия
06:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
08:30 Перезагрузка. 514-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 57-я - 64-я серии
13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 28-я серия
20:30 Война семей. Сезон 2. 29-я серия
21:00 Два холма. 7-я серия
21:30 Два холма. 8-я серия
22:00 Поколение Вояджер
00:05 Зависнуть в Палм-Спрингс
01:40 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия
03:20 Comedy Баттл. 19-я серия
04:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 15. 14-я серия
05:25 Воронины. Сезон 15. 15-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:05 Три кота. Талант Нудика
06:10 Три кота. Теннис с папой
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия
09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия
10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки
10:35 Поймай меня, если сможешь
13:25 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я - 17-я серии
16:45 Сёстры
20:00 Перевозчик-3
22:05 Перевозчик: Наследие
00:00 Скалолаз
02:05 Горе-творец
03:45 Воронины. Сезон 15. 15-я - 18-я серии
Матч ТВ
05:00 Бокс. Командный кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Третий поединок
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
19:05 Все на Матч!
19:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея. Прямой эфир
21:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия
22:20 Все на Матч!
23:00 Эластико
00:45 Третий поединок
02:40 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Третий тайм
03:35 Катар-2022
04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Железный рыцарь
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Железный рыцарь-2
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников
05:10 Перелом. Хроника Победы
05:35 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Адмирал Ушаков
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Забытый. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Забытый. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Подводная война. Л-24
19:40 Код доступа. Планета мусора
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Контрудар
00:25 Военно-полевой роман
01:55 Добровольцы
03:30 Перелом. Хроника Победы
04:00 Забытый. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии
05:15 Волга-Волга
06:55 Дети Дон-Кихота
08:20 Царевна-лягушка
09:00 Веселая карусель. 6-я серия
09:10 Веселая карусель. 7-я серия
09:25 Золотой теленок
12:30 На ясный огонь
14:05 Три тополя на Плющихе
15:30 Старый Новый год
18:00 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
19:45 Яды, или Всемирная история отравлений
21:30 Вокзал для двоих
00:00 Вечерний лабиринт
01:20 Москва слезам не верит
03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.