Телепрограмма ТВ России на четверг 28 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 28 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 28.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:35 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 7-я и 8-я серии

23:45 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 4-я серия

01:05 Королева бандитов. 7-я серия

02:00 Королева бандитов. 8-я серия

02:50 Женщины на грани. 12-я серия - «Принцесса и дракон» и 13-я серия - «Неразлучные подруги»



ТВЦ



04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке

05:25 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

09:46 Наследники

10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

11:30 События

11:50 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Наталья Богунова. Тайное безумие

17:50 События

18:10 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:10 Актёрские драмы. Роль как проклятье

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание

01:30 Хроники московского быта

02:10 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Проклятие викингов

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Замок с секретом

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Незваные гости». «Вирус». «Уничтожить после прочтения». «Письмо в бутылке»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Четыре сбоку - ваших нет», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Вокально-криминальный ансамбль. 7-я серия

20:45 Вокально-криминальный ансамбль. 8-я серия

21:45 Под напряжением. 23-я серия

22:40 Под напряжением. 24-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-4. Желтый саквояж

00:55 Пёс-4. Железный человек

01:50 «Алиби» на двоих». «Матрица», 1-я и 2-я серии

03:20 «Алиби» на двоих». «Картина», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Всего знать невозможно



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Пасечник. Долгая охота, 1-я часть

06:20 Пасечник. Долгая охота, 2-я часть

07:10 Пасечник. Беглые, 1-я часть

08:00 Пасечник. Беглые, 2-я часть

09:00 Известия

09:30 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. Месть Шница, 1-я часть

14:25 Пасечник. Месть Шница, 2-я часть

15:25 Пасечник. Железный кулак, 1-я часть

16:20 Пасечник. Железный кулак, 2-я часть

17:10 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Пасечник. Сезонное обострение, 1-я часть

18:40 Пасечник. Сезонное обострение, 2-я часть

19:35 След. Тернистый путь познания

20:20 След. Между двух огней

21:00 След. Неудачное стечение обстоятельств

21:45 След. Операция

22:25 След. Смертельный сон

23:10 Свои-3. Карамболь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шиворот-навыворот

01:15 След. Как рассчитаться с долгами

01:50 След. Офисные крысы

02:30 След. Паутина лжи

03:05 Детективы. Секретики

03:40 Детективы. Свадебный угар

04:10 Детективы. Вдова лучшего друга

04:35 Детективы. Жертва



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:50 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»

12:55 Порча. Самка

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Скелет в шкафу

14:35 Горничная. 1-я - 4-я серии

19:00 Как долго я тебя ждала. 13-я - 16-я серии

22:50 Порча. Самка

23:25 Знахарка

23:55 Верну любимого. Скелет в шкафу

00:25 Понять. Простить. «Люди решают всё». «Доченька»

01:15 От ненависти до любви. 23-я и 24-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

06:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 134-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

08:30 Перезагрузка. 514-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 57-я - 64-я серии

13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 213-я - 216-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 28-я серия

20:30 Война семей. Сезон 2. 29-я серия

21:00 Два холма. 7-я серия

21:30 Два холма. 8-я серия

22:00 Поколение Вояджер

00:05 Зависнуть в Палм-Спрингс

01:40 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия

03:20 Comedy Баттл. 19-я серия

04:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 6. 135-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 15. 14-я серия

05:25 Воронины. Сезон 15. 15-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:05 Три кота. Талант Нудика

06:10 Три кота. Теннис с папой

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия

09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия

10:00 Уральские пельмени. #разныесемейки

10:35 Поймай меня, если сможешь

13:25 Модный синдикат. Сезон 1. 12-я - 17-я серии

16:45 Сёстры

20:00 Перевозчик-3

22:05 Перевозчик: Наследие

00:00 Скалолаз

02:05 Горе-творец

03:45 Воронины. Сезон 15. 15-я - 18-я серии



Матч ТВ



05:00 Бокс. Командный кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Третий поединок

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Футбол. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

19:05 Все на Матч!

19:45 Хоккей. Благотворительный матч с участием звёзд мирового хоккея. Прямой эфир

21:20 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия

22:20 Все на Матч!

23:00 Эластико

00:45 Третий поединок

02:40 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Третий тайм

03:35 Катар-2022

04:00 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Железный рыцарь

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Железный рыцарь-2

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



04:25 Фундаментальная разведка. Леонид Квасников

05:10 Перелом. Хроника Победы

05:35 Тульский-Токарев. 9-я - 12-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Адмирал Ушаков

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Забытый. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Забытый. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Подводная война. Л-24

19:40 Код доступа. Планета мусора

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Контрудар

00:25 Военно-полевой роман

01:55 Добровольцы

03:30 Перелом. Хроника Победы

04:00 Забытый. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Тайны следствия-5. «Смерть за кадром», 1-я и 2-я серии

05:15 Волга-Волга

06:55 Дети Дон-Кихота

08:20 Царевна-лягушка

09:00 Веселая карусель. 6-я серия

09:10 Веселая карусель. 7-я серия

09:25 Золотой теленок

12:30 На ясный огонь

14:05 Три тополя на Плющихе

15:30 Старый Новый год

18:00 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии

19:45 Яды, или Всемирная история отравлений

21:30 Вокзал для двоих

00:00 Вечерний лабиринт

01:20 Москва слезам не верит

03:40 Тайны следствия-5. «Вопросы воспитания», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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