Программа передач ТВЦ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



28.07.2022



04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке

05:25 Мой герой

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Наследники

09:46 Наследники

10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

11:30 События

11:50 Практика

13:40 Мой герой

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Верю не верю

17:00 Наталья Богунова. Тайное безумие

17:50 События

18:10 Жена полицейского

22:00 События

22:40 10 самых...

23:10 Актёрские драмы. Роль как проклятье

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание

01:30 Хроники московского быта

02:10 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь

02:50 Осторожно, мошенники!

03:15 Верю не верю

04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай



В программе передач возможны изменения.