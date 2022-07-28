Программа передач ТВЦ на 28 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
28.07.2022
04:45 Актерские драмы. Любовь на съёмочной площадке
05:25 Мой герой
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Наследники
09:46 Наследники
10:35 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
11:30 События
11:50 Практика
13:40 Мой герой
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Верю не верю
17:00 Наталья Богунова. Тайное безумие
17:50 События
18:10 Жена полицейского
22:00 События
22:40 10 самых...
23:10 Актёрские драмы. Роль как проклятье
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание
01:30 Хроники московского быта
02:10 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь
02:50 Осторожно, мошенники!
03:15 Верю не верю
04:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
В программе передач возможны изменения.